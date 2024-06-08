Пиастри: дождь в Монреале даст «Макларену» шанс

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказался о возможности дождя в квалификации и гонке Гран-при Канады, проходящем в Монреале.

«Трассу переложили, было интересно взглянуть на неё. В нескольких местах есть неровности, но в целом она сохранила характер, и это радует.

Мы были неплохи на «медиуме», но предсказывать тяжело. Было сухо, поэтому… У всех сейчас один и тот же вопрос.

Думаю, что дождь даст нам шанс. В прошлом году мы были хороши при влажных и смешанных условиях. У нас есть возможности, но теперь, когда мы сражаемся впереди, нам есть что терять», — приводит слова Пиастри пресс-служба Формулы-1.

Ранее глава «Макларена» назвал проблему, с которой команда может столкнуться в Канаде.