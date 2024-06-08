Марко: Риккардо провёл одну хорошую гонку, но остальные не впечатляют

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о претендентах на место в младшей команде системы «Ред Булл» — «РБ».

«Юки Цунода должен продолжать выступать на том же уровне, что и сейчас, и тогда посмотрим, что принесёт ему будущее. Его прогресс очень хорош, хотя он произошёл немного позже, чем мы ожидали. Но сейчас я считаю, что Юки — топ-гонщик.

«В целом «РБ» — юниорская команда, так что посмотрим, кто будет в составе на 2025 год. Даниэль Риккардо провёл одну хорошую гонку, но остальные пока не впечатляют.

Являются ли Лиам Лоусон, Исак Хаджар и Аюма Иваса претендентами на место? Да, они все претенденты», — приводит слова Марко издание Motorsport.

Ранее были сообщения, что Лиам Лоусон имеет право расторгнуть контракт с «Ред Булл», если не получит в 2025 году место боевого пилота.