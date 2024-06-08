Хэмилтон – лучший в третьей тренировке ГП Канады, Леклер — 10-й

На Автодроме имени Жиля Вильнёва (Монреаль) подошла к концу третья тренировка девятого этапа сезона Формулы-1 2024 года – Гран-при Канады. Лучший результат по её итогам продемонстрировал Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес». Вторым стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Третий результат показал Джордж Расселл («Мерседес»).
Пилоты «Феррари» показали 10-й и 12-й результат.
Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») разбил машину в начале сессии.
Гран-при Канады. Третья свободная практика:
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 1:12.549
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.374
3. Джордж Расселл («Мерседес») +0.408
4. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.477
5. Оскар Пиастри («Макларен») +0.717
6. Даниэль Риккардо («РБ») +0.730
7. Ландо Норрис («Макларен») +0.744
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.791
9. Серхио Перес («Ред Булл») +0.793
10. Шарль Леклер («Феррари») +0.800
11. Кевин Магнуссен («Хаас») +0.890
12. Карлос Сайнс («Феррари») +1.021
13. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1.093
14. Логан Сарджент («Уильямс») +1.114
15. Юки Цунода («РБ») +1.167
16. Пьер Гасли («Альпин») +1.188
17. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1.228
18. Александер Албон («Уильямс») +1.331
19. Эстебан Окон («Альпин») +1.526
20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +6.107