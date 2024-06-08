Хэмилтон – лучший в третьей тренировке ГП Канады, Леклер — 10-й

На Автодроме имени Жиля Вильнёва (Монреаль) подошла к концу третья тренировка девятого этапа сезона Формулы-1 2024 года – Гран-при Канады. Лучший результат по её итогам продемонстрировал Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес». Вторым стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Третий результат показал Джордж Расселл («Мерседес»).

Пилоты «Феррари» показали 10-й и 12-й результат.

Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») разбил машину в начале сессии.

Гран-при Канады. Третья свободная практика:

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 1:12.549

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.374

3. Джордж Расселл («Мерседес») +0.408

4. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.477

5. Оскар Пиастри («Макларен») +0.717

6. Даниэль Риккардо («РБ») +0.730

7. Ландо Норрис («Макларен») +0.744

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.791

9. Серхио Перес («Ред Булл») +0.793

10. Шарль Леклер («Феррари») +0.800

11. Кевин Магнуссен («Хаас») +0.890

12. Карлос Сайнс («Феррари») +1.021

13. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1.093

14. Логан Сарджент («Уильямс») +1.114

15. Юки Цунода («РБ») +1.167

16. Пьер Гасли («Альпин») +1.188

17. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1.228

18. Александер Албон («Уильямс») +1.331

19. Эстебан Окон («Альпин») +1.526

20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +6.107