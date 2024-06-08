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За уникальную Ferrari Михаэля Баллака хотят выручить более $ 16 млн

За уникальную Ferrari Михаэля Баллака хотят выручить более $ 16 млн
Ferrari 250 GT SWB California Spider
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На аукцион RM Sotheby’s, который пройдёт в городе Монтерей, штат Калифорния, 16–17 августа, выставлена уникальная Ferrari, принадлежащая экс-полузащитнику сборной Германии по футболу Михаэлю Баллаку. Речь идёт о первом экземпляре Ferrari 250 GT SWB California Spider, выпущенном в 1960 году. Ожидаемая стоимость лота — $ 16-18 млн.

Ferrari 250 GT SWB California Spider Михаэля Баллака

Ferrari 250 GT SWB California Spider Михаэля Баллака

Фото: rmsothebys.com

Ferrari 250 GT SWB California Spider была создана специально для американского рынка и построена в количестве 106 экземпляров. Под капотом у автомобиля трёхлитровый двигатель Colombo Tipo 128 V12 мощностью порядка 280 лошадиных сил. Максимальная скорость автомобиля — 250 км/ч.

Ferrari 250 GT SWB California Spider Михаэля Баллака

Ferrari 250 GT SWB California Spider Михаэля Баллака

Фото: rmsothebys.com

Отметим, что в данный момент аукционный рекорд этой модели составляет $ 18,4 млн — за такую сумму Ferrari 250 GT SWB California Spider была куплена на аукционе Gooding & Company в Париже в 2015 году.

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