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Бруно Фамен объяснил свой гнев на Окона

Бруно Фамен объяснил свой гнев на Окона
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Руководитель команды «Альпин» Бруно Фамен объяснил свой гнев на Эстебана Окона после столкновения француза со своим напарником Пьером Гасли на Гран-при Монако и последующее решение уволить его по окончании сезона-2024.

«Я был совершенно прав, что разозлился, потому что это было очень плохо для команды. Без красного флага Пьер был бы последним, потому что ему пришлось бы делать пит-стоп из-за прокола и он финишировал бы последним. Это было бы очень плохо.

Перед гонкой все получили инструкции. Я никогда не разговариваю с гонщиками лично по таким вопросам. Мы объясняем такое всем вместе, чтобы все получали одинаковую информацию, в одно и то же время. Инструкции были чёткие, как и перед предыдущей гонкой», — сказал Фамен в интервью Sky Sports F1.

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