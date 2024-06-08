Перес: в Канаде на победу будут претендовать три-четыре команды

Пилот «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес поделился ожиданиями от проходящего в Монреале этапа Формулы-1.

«Приближение других команд? Я думаю, что это нормально. Правила действуют третий год, и, естественно, команды становятся ближе к нам. Нам тяжелее нащупывать производительность. Но мы знаем, откуда будет браться большая честь нашего темпа. Как только мы добьёмся этого, мы покажем лучшую форму на разных трассах.

Конкуренция очень высока. Думаю, что в этот уикенд на победу претендуют три-четыре команды», — приводит слова Переса GPblog.

Напомним, действующим победителем Гран-при Канады является трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен.

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