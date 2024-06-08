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Daily Mail: Оливер Берман подписал контракт с «Хаасом» на 2025 год, названа зарплата

Daily Mail: Оливер Берман подписал контракт с «Хаасом» на 2025 год, названа зарплата
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Оливер Берман будет боевым пилотом «Хааса» в следующем году. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание Daily Mail.

Издание сообщает, что 19-летний британец уже подписал контракт с «Хаасом», но это пока не афишируется. Таким образом, Оливер станет четвёртым британским гонщиком в пелотоне, наряду с Льюисом Хэмилтоном, Джорджем Расселлом и Ландо Норрисом.

Зарплата Бермана в «Хаасе», как ожидается, составит примерно $ 350 тыс.

Берман является членом гоночной академии «Феррари», он не получает зарплату за участие в Формуле-2, но расходы на участие в соревнованиях покрывает итальянская команда.

Оливер Берман заменял прооперированного Карлоса Сайнса на Гран-при Саудовской Аравии и занял там седьмое место.

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