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«РБ» официально продлил контракт с Юки Цунодой

«РБ» официально продлил контракт с Юки Цунодой
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Команда «РБ» официально объявила, что Юки Цунода останется в их составе ещё на один год – до конца 2025 года.

24-летний гонщик провёл в составе «РБ» четыре сезона, и, как отмечает команда, добился огромного прогресса, став надёжным, агрессивным, технически грамотным гонщиком.

В своём дебютном сезоне он занял четвёртое место в Абу-Даби и теперь часто попадает в десятку лучших. В этом году он заработал очки в пяти из восьми Гран-при и в спринте в Майами.

На данный момент Юки Цунода занимает 10-е место в личном зачёте чемпионата Формулы-1 сезона-2024. В его активе 19 очков. Он на 14 очков опережает своего напарника Даниэля Риккардо.

В этом сезоне его лучшими результатами являются два седьмых места – на Гран-при Австралии и на Гран-при Майами.

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