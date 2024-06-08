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Охранник в паддоке потребовал пропуск у Хэмилтона, Льюис уехал от него

Охранник в паддоке потребовал пропуск у Хэмилтона, Льюис уехал от него
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В паддоке Гран-при Канады произошёл забавный момент. Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон ехал на самокате, и его попытался остановить охранник, чтобы посмотреть пропуск. Семикратный чемпион Формулы-1 не стал останавливаться и просто проехал мимо. Однако охранник не стал гнаться за гонщиком Формулы-1 и просто смотрел вслед ему.

На данный момент Льюис Хэмилтон занимает восьмое место в личном зачёте чемпионата Формулы-1 сезона-2024. В его активе 42 очка.

В сегодняшней третьей практике Гран-при Канады Льюис Хэмилтон показал лучший результат.

Напомним, Льюис Хэмилтон в конце года покинет «Мерседес», в составе которого завоевал шесть чемпионских титулов. Со следующего года он будет выступать за «Феррари».

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