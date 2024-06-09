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Расселл завоевал поул на Гран-при Канады, Ферстаппен с таким же временем — второй

Расселл завоевал поул на Гран-при Канады, Ферстаппен с таким же временем — второй
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На автодроме имени Жиля Вильнёва (Монреаль) завершилась квалификация Гран-при Канады Формулы-1. Поул завоевал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал такой же результат, но позже, поэтому стартует завтра вторым. Третий результат – у пилота «Макларена» Ландо Норриса.

Обе машины «Феррари» не прошли в третий сегмент квалификации. Леклер занял 11-е место, Сайнс стал 12-м.

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес показал 16-й результат.

Гран-при Канады. Квалификация:

Результаты третьего сегмента:
1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:12.000
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:12.000
3. Ландо Норрис («Макларен») — 1:12.021
4. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:12.103
5. Даниэль Риккардо («РБ») — 1:12.178
6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:12.228
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:12.280
8. Юки Цунода («РБ») — 1:12.414
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:12.701
10. Александер Албон («Уильямс») — 1:12.796

После второго сегмента вылетели:
11. Шарль Леклер («Феррари») — 1:12.691
12. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:12.728
13. Логан Сарджент («Уильямс») — 1:12.736
14. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1:12.916
15. Пьер Гасли («Альпин») — 1:12.940

После первого сегмента вылетели:
16. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:13.326
17. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — 1:13.366
18. Эстебан Окон («Альпин») — 1:13.435
19. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 1:13.978
20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») — 1:14.292

Формула-1 2024. Этап 9, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Квалификация
08 июня 2024, суббота. 23:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:12.000
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:12.000
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.021
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