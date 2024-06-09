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Расселл завоевал поул на Гран-при Канады, Ферстаппен с таким же временем — второй

На автодроме имени Жиля Вильнёва (Монреаль) завершилась квалификация Гран-при Канады Формулы-1. Поул завоевал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал такой же результат, но позже, поэтому стартует завтра вторым. Третий результат – у пилота «Макларена» Ландо Норриса.

Обе машины «Феррари» не прошли в третий сегмент квалификации. Леклер занял 11-е место, Сайнс стал 12-м.

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес показал 16-й результат.

Гран-при Канады. Квалификация:

Результаты третьего сегмента:

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:12.000

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:12.000

3. Ландо Норрис («Макларен») — 1:12.021

4. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:12.103

5. Даниэль Риккардо («РБ») — 1:12.178

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:12.228

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:12.280

8. Юки Цунода («РБ») — 1:12.414

9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:12.701

10. Александер Албон («Уильямс») — 1:12.796

После второго сегмента вылетели:

11. Шарль Леклер («Феррари») — 1:12.691

12. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:12.728

13. Логан Сарджент («Уильямс») — 1:12.736

14. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1:12.916

15. Пьер Гасли («Альпин») — 1:12.940

После первого сегмента вылетели:

16. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:13.326

17. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — 1:13.366

18. Эстебан Окон («Альпин») — 1:13.435

19. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 1:13.978

20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») — 1:14.292