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Обе машины «Феррари» не прошли в третий сегмент квалификации в Канаде

Пилоты «Феррари» монегаск Шарль Леклер и испанец Карлос Сайнс-младший неожиданно не смогли пробиться в третий сегмент квалификации Гран-при Канады, проходящей в Монреале.

Леклер занял 11-е место, Сайнс стал 12-м. Отметим, что в третьей свободной практике только Леклер смог попасть в топ-10.

Гран-при Канады. Третья свободная практика:

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 1:12.549

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.374

3. Джордж Расселл («Мерседес») +0.408

4. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.477

5. Оскар Пиастри («Макларен») +0.717

6. Даниэль Риккардо («РБ») +0.730

7. Ландо Норрис («Макларен») +0.744

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.791

9. Серхио Перес («Ред Булл») +0.793

10. Шарль Леклер («Феррари») +0.800

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификации Гран-при Канады.

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