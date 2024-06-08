Обе машины «Феррари» не прошли в третий сегмент квалификации в Канаде

Пилоты «Феррари» монегаск Шарль Леклер и испанец Карлос Сайнс-младший неожиданно не смогли пробиться в третий сегмент квалификации Гран-при Канады, проходящей в Монреале.
Леклер занял 11-е место, Сайнс стал 12-м. Отметим, что в третьей свободной практике только Леклер смог попасть в топ-10.
Гран-при Канады. Третья свободная практика:
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 1:12.549
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.374
3. Джордж Расселл («Мерседес») +0.408
4. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.477
5. Оскар Пиастри («Макларен») +0.717
6. Даниэль Риккардо («РБ») +0.730
7. Ландо Норрис («Макларен») +0.744
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.791
9. Серхио Перес («Ред Булл») +0.793
10. Шарль Леклер («Феррари») +0.800
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификации Гран-при Канады.
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