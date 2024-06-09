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Джордж Расселл: сдержать Макса? Почему бы и нет!

Джордж Расселл: сдержать Макса? Почему бы и нет!
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал свою победу в квалификации на Гран-при Канады.

«Удивительно! Команда так усердно работала, чтобы этого добиться. В Монако мы уже надеялись, что обновления помогут нам изменить ход сезона, и так здорово, что нам удалось добиться результата!

В Монреале всегда ощущаешь энергетику болельщиков. Я скучал по этому чувству.

С нетерпением жду завтрашнего дня. Первый шаг сделан, но теперь, очевидно, мы нацелены на эту победу, я с нетерпением жду завтрашней гонки и буду бороться в ней за победу.

Сдержать Макса? Почему бы и нет! Конечно. Давайте сделаем это. Машина работает потрясающе. Так что завтра поборемся», — сказал Джордж Расселл после окончания квалификации.

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