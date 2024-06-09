Ферстаппен: уикенд получается тяжёлым, согласен и на второе место в квалификации

Трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен прокомментировал своё выступление в квалификации Гран-при Канады. Напомним, голландец стал вторым.

«Получилось так, как получилось. Думаю, квалификация всё же выдалась хорошей. Уикенд складывается непросто, и я принимаю второе место. Если говорить о квалификации, то я согласен с результатом. Заключительный сегмент получился крайне близким, завтрашний день ожидается интересным.

Завтрашняя гонка будет любопытной, если говорить о работе с шинами. Погода также переменчива, дождь приходит и уходит. Надеюсь, будет интересно», — сказал Ферстаппен после выступления.