Ландо Норрис отреагировал на поул Джорджа Расселла на Гран-при Канады

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал своё третье место в квалификации на Гран-при Канады.

«В первую очередь хотел бы поздравить мистера [Джорджа] Расселла. Они были быстры весь уикенд и заслужили этот успех. Третье место меня устраивает, с нетерпением жду завтрашней гонки.

Это Монреаль — одно из лучших мест, в которые мы приезжаем. Здесь непросто, бо́льшую часть времени ты думаешь лишь о том, как не убраться, но мы поэтому и любим здесь гоняться.

Пройти завтра две машины впереди? Посмотрим. Последние пару гонок мы были сильны, но впереди пара быстрых машин, позади тоже быстрые машины», — сказал Ландо Норрис после окончания квалификации.

Поул завоевал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал такой же результат, но позже, поэтому стартует в гонке вторым.