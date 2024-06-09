Алонсо: 20 лет назад в Ф-1 не было симуляторов, и я изучал трассу за день до гонки

Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился воспоминаниями о начале своей карьеры в «Королевских гонках».

«Я помню, что, когда 20 лет назад попал в Формулу-1, инженер ничего не мог мне объяснить в машине. У нас не было симуляторов, поэтому каждую трассу я изучал за день до гонки. Сейчас же пилоты хорошо подготовлены, у них по 200-300 кругов на трассе, где им предстоит выступить, и они знают каждую неровность, каждый поворот и бордюр.

Команды также стали намного опытнее, они могут подсказать гонщику, как тормозить в конкретном повороте, как греть шины, как подготовиться к квалификации и как вести гонку», — приводит слова Алонсо The Times.

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