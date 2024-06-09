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Вассёр объяснил плохое выступление «Феррари» в квалификации Гран-при Канады

Вассёр объяснил плохое выступление «Феррари» в квалификации Гран-при Канады
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Руководитель команды «Феррари» Фредерик Вассёр объяснил слабое выступление его пилотов в квалификации Гран-при Канады.

«В пятницу у нас был нормальный темп – и на влажной, и на сухой трассе.

Но сегодня утром нам пришлось немного сложнее заставить работать шины в первом повороте, потому что половина нашего проигрыша приходится на первый поворот.

Это была напряжённая квалификация. Перес стал 16-м, одна-две десятых имели большое значение.

Карлос был на три десятых быстрее Шарля перед последним поворотом, но допустил ошибку. Это так, но мы должны быть довольны тем фактом, что борьба впереди такая напряжённая.

Конечно, когда ты 11-й и 12-й, то нет повода для счастья», — приводит слова Вассёра Sky Sports F1.

Также Вассёр подтвердил, что они заканчивали второй сегмент на использованных шинах, поскольку новых комплектов у них уже не осталось.

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