Трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен вызван к стюардам после квалификации Гран-при Канады, состоявшейся в ночь с 8 на 9 июня в Монреале.
Поводом же стал потенциально неправильный выезд голландца на пит-лейн из своих боксов в начале второго сегмента квалификации.
Гран-при Канады. Квалификация (топ-10):
1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:12.000
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:12.000
3. Ландо Норрис («Макларен») — 1:12.021
4. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:12.103
5. Даниэль Риккардо («РБ») — 1:12.178
6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:12.228
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:12.280
8. Юки Цунода («РБ») — 1:12.414
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:12.701
10. Александер Албон («Уильямс») — 1:12.796
Напомним, гонка Гран-при Канады состоится в 21:00 мск, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.