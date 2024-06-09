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Хэмилтон проигрывает Расселлу 1:8 в квалификационной дуэли, Алонсо опередил Стролла

Хэмилтон проигрывает Расселлу 1:8 в квалификационной дуэли, Алонсо опередил Стролла
Фернандо Алонсо в квалификации Гран-при Канады
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Пилот команды «Астон Мартин» Фернандо Алонсо по итогам квалификации перед Гран-при Канады, который проходит в этот уикенд на автодроме имени Жиля Вильнёва в Монреале, в пятый раз в сезоне опередил своего напарника Лэнса Стролла и вышел вперёд во внутрикомандной квалификационной дуэли.

Алонсо квалифицировался в Канаде шестым, причём это был первый в четырёх последних этапах случай, когда испанец пробился в Q3. Стролл тоже дошёл до финала, но показал в нём девятое время, почти полсекунды проиграв напарнику. Таким образом, по итогам девяти совместных квалификаций Алонсо опережает Стролла со счётом 5:4.

Быстрейшим в сессии стал Джордж Расселл, который завоевал второй поул в карьере и уже в восьмой раз в сезоне опередил Льюиса Хэмилтона.

Из неожиданных результатов следует отметить вторую в сезоне победу Риккардо над Цунодой, а также успех Гасли в противостоянии с Оконом — Пьер уже в третий раз в четырёх последних квалификациях оказывается впереди Эстебана.

Формула-1. Квалификационные дуэли в сезоне-2024:
«Астон Мартин»: Фернандо Алонсо — 5:4 — Лэнс Стролл.
«Макларен»: Ландо Норрис — 6:3 — Оскар Пиастри.
«Хаас»: Нико Хюлькенберг — 6:3 — Кевин Магнуссен.
«Альпин»: Эстебан Окон — 6:3 — Пьер Гасли.
«Феррари»: Шарль Леклер — 6:2 — Карлос Сайнс.
«РБ»: Юки Цунода — 7:2 — Даниэль Риккардо.
«Мерседес»: Джордж Расселл — 8:1 — Льюис Хэмилтон.
«Уильямс»: Александер Албон — 8:0 — Логан Сарджент.
«Ред Булл»: Макс Ферстаппен — 9:0 — Серхио Перес.
«Кик-Заубер»: Валттери Боттас — 9:0 — Гуаньюй Чжоу.

Гран-при Канады станет девятым этапом Формулы-1 сезона-2024 — гонка стартует в воскресенье, 9 июня, в 21:00 по московскому времени. Первый ряд с Джорджем Расселлом разделит действующий чемпион мира Макс Ферстаппен, вслед за ними стартуют Ландо Норрис, Оскар Пиастри и Даниэль Риккардо.

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