Хэмилтон: сцепление просто пропадает, в квалификации шины не работали

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал свой седьмой результат в квалификации Гран-при Канады Формулы-1, а также тот факт, что его партнёр по команде Джордж Расселл завоевал поул-позишен.

«Прежде всего мои поздравления Джорджу с отличной работой. Это здорово для команды. Очевидно, все очень упорно работали, чтобы создать обновления, так что это станет большим импульском для каждого на базе.

Ощущения от машины были отличными весь уикенд, но как только началась квалификация, это чувство пропало. Сцепление просто пропадает. На третьей тренировке у меня была немалая скорость, а в квалификации шины просто не работали. При этом в машине ничего не менялось", — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.