Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Тото Вольф: за последние несколько этапов мы внедрили множество новинок

Тото Вольф: за последние несколько этапов мы внедрили множество новинок
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф прокомментировал победу Джорджа Расселла в квалификации Гран-при Канады и рассказал о новинках машины W15.

«Во-первых, пока нельзя говорить о завтрашнем дне. Мы на поул-позиции, и это было потрясающе. Его [Джорджа Расселла] круг был великолепен.

Как мы уже ранее говорили, мы движемся в правильном направлении. За последние несколько этапов мы внедрили множество новинок. Некоторые видно невооруженным взглядом, некоторые незаметны. Но мы определённо улучшаем характеристики машины.

В Формуле-1 уже нет такого, что какая-то новинка меняет всё. Последний раз такое было с двойным диффузором.

Вчера мы ездили со старым антикрылом и были очень конкурентоспособны в любых условиях. Итак, у нас у нас есть новое днище, небольшие детали на шасси, и, конечно, переднее антикрыло, оно самое заметное», — приводит слова Вольфа Sky Sports F1.

Материалы по теме
Расселл завоевал поул на Гран-при Канады, Ферстаппен с таким же временем — второй
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android