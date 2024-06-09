Тото Вольф: за последние несколько этапов мы внедрили множество новинок

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф прокомментировал победу Джорджа Расселла в квалификации Гран-при Канады и рассказал о новинках машины W15.

«Во-первых, пока нельзя говорить о завтрашнем дне. Мы на поул-позиции, и это было потрясающе. Его [Джорджа Расселла] круг был великолепен.

Как мы уже ранее говорили, мы движемся в правильном направлении. За последние несколько этапов мы внедрили множество новинок. Некоторые видно невооруженным взглядом, некоторые незаметны. Но мы определённо улучшаем характеристики машины.

В Формуле-1 уже нет такого, что какая-то новинка меняет всё. Последний раз такое было с двойным диффузором.

Вчера мы ездили со старым антикрылом и были очень конкурентоспособны в любых условиях. Итак, у нас у нас есть новое днище, небольшие детали на шасси, и, конечно, переднее антикрыло, оно самое заметное», — приводит слова Вольфа Sky Sports F1.