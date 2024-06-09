Шарль Леклер прервал серию из 22 попаданий в третий сегмент квалификации

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер на Гран-при Канады Формулы-1 в Монреале впервые за долгое время не сумел пробиться в третий сегмент квалификации. До нынешнего Гран-при Леклер оказывался в Q3 22 раза подряд — последний раз он не входил в число 10 быстрейших гонщиков квалификации также на Гран-при Канады: в 2023 году Леклер, как и сейчас, показал 11-е время во втором сегменте и не пробился дальше.
Формула-1. Гран-при Канады. Квалификация:
Результаты третьего сегмента:
1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:12.000
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:12.000
3. Ландо Норрис («Макларен») — 1:12.021
4. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:12.103
5. Даниэль Риккардо («РБ») — 1:12.178
6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:12.228
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:12.280
8. Юки Цунода («РБ») — 1:12.414
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:12.701
10. Александер Албон («Уильямс») — 1:12.796
После второго сегмента вылетели:
11. Шарль Леклер («Феррари») — 1:12.691
12. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:12.728
13. Логан Сарджент («Уильямс») — 1:12.736
14. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1:12.916
15. Пьер Гасли («Альпин») — 1:12.940
После первого сегмента вылетели:
16. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:13.326
17. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — 1:13.366
18. Эстебан Окон («Альпин») — 1:13.435
19. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 1:13.978
20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») — 1:14.292