«Полная катастрофа». Перес — о 16-м месте в квалификации Гран-при Канады

Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал свой 16-й результат в квалификации Гран-при Канады Формулы-1.

«Основная проблема была с задней осью. Я просто не мог заставить шины «включиться». Требовалось время, чтобы заставить их заработать. Это была полная катастрофа. Думаю, когда мы выехали в конце, то я просто не смог проехать нормальный круг», — приводит слова Переса RaceFans.

Формула-1. Гран-при Канады. Квалификация:

Результаты третьего сегмента:

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:12.000

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:12.000

3. Ландо Норрис («Макларен») — 1:12.021

4. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:12.103

5. Даниэль Риккардо («РБ») — 1:12.178

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:12.228

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:12.280

8. Юки Цунода («РБ») — 1:12.414

9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:12.701

10. Александер Албон («Уильямс») — 1:12.796

После второго сегмента вылетели:

11. Шарль Леклер («Феррари») — 1:12.691

12. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:12.728

13. Логан Сарджент («Уильямс») — 1:12.736

14. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1:12.916

15. Пьер Гасли («Альпин») — 1:12.940

После первого сегмента вылетели:

16. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:13.326

17. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — 1:13.366

18. Эстебан Окон («Альпин») — 1:13.435

19. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 1:13.978

20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») — 1:14.292.