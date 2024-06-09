Шарль Леклер раскрыл, что помешало ему пробиться в топ-10 квалификации

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал 11-й результат в квалификации Гран-при Канады.

«Разочаровывающая квалификация. Очевидно, вылет после второго сегмента стал сюрпризом. Нам нужно это изучить — определённо, что-то не так, но пока мы не можем увидеть причину по данным. И у меня, и у Карлоса было много проблем.

К сожалению, у меня ещё и был трафик в 10-м повороте из-за «Макларена». Я не потерял там кучу времени, но, вероятно, его оказалось бы достаточно, чтобы пройти в третий сегмент квалификации, что разочаровывает ещё сильнее.

Однако мы всё изучим. Мы многое могли бы оптимизировать лучше. Разочаровывающий день, но завтра мы выложимся по максимуму. Гонка будет длинной, и будет важно вернуться вперёд. Уверен, мы это сделаем», — заявил Леклер в социальных сетях «Феррари».