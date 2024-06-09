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«Немного больно». Алонсо рассказал о моменте, который мог стоить ему борьбы за поул

«Немного больно». Алонсо рассказал о моменте, который мог стоить ему борьбы за поул
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Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал шестой результат в квалификации Гран-при Канады, отметив, что теоретически он мог оказаться намного выше.

«У меня хорошая стартовая позиция — после двух гонок, где я выбывал в первом сегменте и гонка была, по сути, завершена досрочно. Сегодня мы шестой и девятый, есть возможность набрать очки. Но это была сложная квалификация из-за ветра, который менял направление, и капель дождя.

Никто не проехал идеального круга. Это касается и меня: мой третий сегмент не был идеальным. Так что когда ты видишь, что оказался в двух десятых от поула, то немного больно. Но ситуация одинакова для всех. У меня была такая сильная избыточная поворачиваемость во втором повороте, я так потерял машину, что был близок к решению прервать круг, а в итоге стал шестым. Так что я мог потерять те две десятые вот уже ко второму повороту. После этого я пилотировал агрессивно, чтобы отыграться, но было сложно», — приводит слова Алонсо AS.

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