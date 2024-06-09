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Сайнс назвал тактический просчёт, который мог стоить «Феррари» попадания в топ-10

Сайнс назвал тактический просчёт, который мог стоить «Феррари» попадания в топ-10
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Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс признал, что он и Шарль Леклер могли бы выйти в третий сегмент квалификации Гран-при Канады, если бы вместе с командой приняли правильное решение в начале второго сегмента. Из-за боязни дождя испанец и монегаск сразу поставили свежие комплекты шин, из-за чего в конце сегмента провели вторую попытку на уже изношенных шинах.

«Просто не хватало сцепления. Очевидно, если бы мы сделали всё идеально и использовали свежие шины в конце второго сегмента, а не в начале, то, возможно, выход в третий сегмент был бы возможен. Но реальность в том, что в каждый момент сегодняшнего дня борьба была слишком плотной — это означало, что если ты не отработаешь идеально, то вылетишь во втором сегменте. Это не то положение, в котором «Феррари» хочет находиться», — приводит слова Сайнса Motorsport Week.

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