Риккардо: Вильнёв несёт какую-то хрень, как и всегда, все такие люди могут выкусить

Гонщик «РБ» Даниэль Риккардо прокомментировал слова чемпиона мира 1997 года Жака Вильнёва, считающего, что австралийцу пора покинуть Формулу-1 на фоне слабых результатов в последние сезоны.

«Я всё ещё не знаю, что именно он сказал, но слышал, что он несёт какую-то хрень, как и всегда. Думаю, он слишком много раз бился головой. Не знаю, играет ли он в хоккей или во что-то ещё. Не буду уделять ему внимания, но все такие люди могут выкусить. Не хочу больше ничего говорить», — приводит слова Риккардо GPBlog.

Гран-при Канады. Квалификация:

Результаты третьего сегмента:

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:12.000

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:12.000

3. Ландо Норрис («Макларен») — 1:12.021

4. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:12.103

5. Даниэль Риккардо («РБ») — 1:12.178

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:12.228

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:12.280

8. Юки Цунода («РБ») — 1:12.414

9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:12.701

10. Александер Албон («Уильямс») — 1:12.796

После второго сегмента вылетели:

11. Шарль Леклер («Феррари») — 1:12.691

12. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:12.728

13. Логан Сарджент («Уильямс») — 1:12.736

14. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1:12.916

15. Пьер Гасли («Альпин») — 1:12.940

После первого сегмента вылетели:

16. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:13.326

17. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — 1:13.366

18. Эстебан Окон («Альпин») — 1:13.435

19. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 1:13.978

20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») — 1:14.292