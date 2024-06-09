Судьи Гран-при Канады вынесли вердикт по действиям Ферстаппена в квалификации

Трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен избежал штрафа на стартовой решётке на Гран-при Канады после вызван к стюардам после квалификации, состоявшейся в ночь с 8 на 9 июня в Монреале.

Поводом же стал потенциально неправильный выезд голландца на пит-лейн из своих боксов в начале второго сегмента квалификации.

Гран-при Канады. Квалификация (топ-10):

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:12.000

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:12.000

3. Ландо Норрис («Макларен») — 1:12.021

4. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:12.103

5. Даниэль Риккардо («РБ») — 1:12.178

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:12.228

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:12.280

8. Юки Цунода («РБ») — 1:12.414

9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:12.701

10. Александер Албон («Уильямс») — 1:12.796

Напомним, гонка Гран-при Канады состоится в 21:00 мск, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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