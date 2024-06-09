Хельмут Марко: «Мерседесы» улучшились в аэродинамическом плане

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал результаты квалификации Гран-при Канады, в которой поул завоевал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, а гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен занял второе место.

«Учитывая то, как складывался первый день уикенда, у нас действительно всё хорошо. Мы наверстали упущенное.

Думаю, наш прогревочный круг был слишком быстрым, на третьем секторе шины уже были перегреты. Но я считаю, что у нас самый лучший гоночный темп.

Да, «Мерседесы» сделали шаг вперёд, и они опережали нас на два-три км/ч на всех участках трассы. Это показывает, что они также хороши в аэродинамическом плане», — приводит слова Марко издание Motorsport-Total.

Гонка Гран-при Канады пройдёт сегодня, 9 июня. Старт – в 21:00 мск.