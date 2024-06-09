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«Это причиняет боль». Марко — о невыходе Переса из первого сегмента квалификации

«Это причиняет боль». Марко — о невыходе Переса из первого сегмента квалификации
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о провальном выступлении Серхио Переса в квалификации Гран-при Канады, где мексиканский гонщик занял 16-е место.

«Дело не в машине, это видно по Максу. Я считаю, что тут скорее психологический фактор.

Всё было близко, и меняющиеся условия осложнили ему жизнь. Но то, что это происходит уже в третий раз, причиняет боль», — приводит слова Марко издание Motorsport-Total.

Напомним, между этапами в Монако и Канаде «Ред Булл» продлил контракт с 34-летним Серхио Пересом на два года.

На данный момент «Ред Булл» лидирует в зачёте Кубка конструкторов. Перес занимает пятое место в личном зачёте чемпионата, уступая своему напарнику по команде Максу Ферстаппену 62 очка.

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