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«Приятно быть конкурентоспособным». Даниэль Риккардо — о пятом месте в квалификации

«Приятно быть конкурентоспособным». Даниэль Риккардо — о пятом месте в квалификации
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Пилот «РБ» Даниэль Риккардо прокомментировал своё выступление в квалификации Гран-при Канады, в которой он занял пятое место.

«Я очень доволен тем, как прошёл этот день. Это действительно хороший уикенд, один из тех, когда всё складывается просто замечательно. Мы менее чем в двух десятых от поула, и иногда с таким проигрышем можно оказаться на первом ряду, но сегодня всё было очень плотно.

Приятно быть конкурентоспособным и чувствовать себя комфортно за рулём. В третьем сегменте было очень важно быстро проехать прогревочный круг, именно это я сказал команде. Я сделал это и затем уверенно провёл боевой круг. Это была хорошая попытка, но я не удивлён, так как знаю, что когда чувствую себя так, как сейчас, то способен на такие результаты.

Я рад, что смог добиться от себя этого, но и отдаю должное команде — обе машины прошли в третий сегмент, мы добились очень хорошего результата», — приводит слова Риккардо пресс-служба «РБ».

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