Предварительная стартовая решётка Гран-при Канады Формулы-1

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Стала известна предварительная стартовая решётка гонки Гран-при Канады Формулы-1 на Автодроме имени Жиля Вильнёва (Монреаль).

Напомним, Эстебан Окон наказан потерей трёх мест на старте за аварию на Гран-при Монако.

Формула-1. Гран-при Канады. Предварительная стартовая решётка:

1. Джордж Расселл («Мерседес»).

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

3. Ландо Норрис («Макларен»).

4. Оскар Пиастри («Макларен»).

5. Даниэль Риккардо («РБ»).

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

8. Юки Цунода («РБ»).

9. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

10. Александер Албон («Уильямс»).

11. Шарль Леклер («Феррари»).

12. Карлос Сайнс («Феррари»).

13. Логан Сарджент («Уильямс»).

14. Кевин Магнуссен («Хаас»).

15. Пьер Гасли («Альпин»).

16. Серхио Перес («Ред Булл»).

17. Валттери Боттас («Кик-Заубер»).

18. Нико Хюлькенберг («Хаас»).

19. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер»).

20. Эстебан Окон («Альпин»).