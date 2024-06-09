Джейми Чедвик впервые выиграла квалификацию Indy NXT

Джейми Чедвик выиграла квалификацию Indy NXT на Гран-при Роуд Америка.

Гонщица Andretti Global стала первой в истории IndyCar женщиной, завоевавшей поул на дорожной трассе. Она также стала третьей женщиной, выигравшей поул Indy NXT. Ранее это удавалось лишь Саре МакКьюн и Пиппе Манн, которая сделала это в октябре 2010 года на овале Хомстед-Майами.

«Я так счастлива. В эти выходные нам пришлось немного потрудиться в поисках баланса. Когда мой напарник Луис Фостер проехал свой круг, я поняла, что у нас хорошая машина. Условия на трассе улучшались, в этом тоже было преимущество нашей группы. Я действительно думала, что мы сможем максимально использовать эту возможность.

Завтра будет трудный день, но я уверена, что мы сможем сделать это», — приводит слова Чедвик пресс-служба IndyCar.

Джейми Чедвик — участница молодёжной программы «Уильямс».