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Джордж Расселл рассказал, как Хэмилтон помог ему завоевать поул в Канаде

Джордж Расселл рассказал, как Хэмилтон помог ему завоевать поул в Канаде
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал, что изучение данных и пилотажа напарника Льюиса Хэмилтона в третьей практике помогло ему завоевать поул-позицию на Гран-при Канады.

«Утром Льюис был на высоте и значительно опередил меня. Мне пришлось тщательно изучить его данные, чтобы попытаться понять, что он делал иначе. И, честно говоря, это мне очень помогло. Я очень рад, что мы смогли изменить некоторые вещи перед квалификацией, потому что я чувствую, что мы действительно заслуживаем этого за свой тяжёлый труд. В эти выходные машина вела себя потрясающе», — приводит слова Расселла издание Motorsport Week.

Джордж Расселл и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показали в квалификации одинаковый результат, но нидерландец сделал это позже британца, поэтому именно Расселл стартует с поула.

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