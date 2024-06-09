Тото Вольф: теперь мы понимаем нашу машину

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил после выигрыша квалификации Гран-при Канады, что теперь его команда наконец поняла поведение своей машины W15.

«Да, я думаю, что теперь мы понимаем и полностью контролируем нашу машину. Но это только первая ласточка, которая не делает весны. Это хороший результат, но нам нужно трезво смотреть на вещи.

Три этапа назад мы были недостаточно хороши, а теперь у нас есть поул. Если мы сможем быть быстрыми на длинной дистанции, то можете на нас рассчитывать и в следующих нескольких гонках.

Ранее мы были либо хороши в медленных поворотах и уступали в быстрых, либо наоборот, но нам так и не удавалось добиться правильного баланса. Теперь пилоты сказали, что всё стало лучше», — приводит слова Вольфа RacingNews365.