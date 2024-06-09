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Даниэль Риккардо оскорблением ответил на жёсткую критику Вильнёва

Даниэль Риккардо оскорблением ответил на жёсткую критику Вильнёва
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Пилот «РБ» Даниэль Риккардо оскорбил бывшего гонщика Формулы-1 Жака Вильнёва.

Канадец Вильнёв был приглашён телеканалом Sky Sports на домашний для него этап в качестве эксперта во время эфиров. Жак рассуждал о разных моментах в Формуле-1 и в том числе затронул тему результатов Даниэля Риккардо, жёстко раскритиковав его ещё до первых заездов Гран-при Канады.

В квалификации Даниэль Риккардо показал пятый результат и, воодушевившись своим успехом, не менее жёстко ответил чемпиону 1997 года.

«Как я уже говорил, я не читал и не слышал этого. Знаете, не хочу тратить на него время, но быть в пятёрке быстрейших во время уикенда, уступив две десятых времени поула… так что поешь дерьма», — сказал Риккардо в интервью Sky Sports.

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