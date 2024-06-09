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Джордж Расселл отпраздновал поул в Канаде своей фирменной позой

Джордж Расселл отпраздновал поул в Канаде своей фирменной позой
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл отпраздновал завоевание поул-позиции на Гран-при Канады своей фирменной позой ласточки.

26-летний британский гонщик был в тройке сильнейших по итогам второй и третьей сессий свободных заездов на Автодроме имени Жиля Вильнёва в Монреале. В первом сегменте квалификации он показал седьмой результат, а уже во втором показал лучшее время, закрепив свой успех в третьем.

И хоть Джордж Расселл и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показали в финальном сегменте квалификации одинаковый результат, но нидерландец сделал это позже британца, поэтому именно Расселл стартует в гонке с поула.

В этом сезоне Джордж Расселл со счетом 8-1 опережает в квалификациях своего напарника по «Мерседесу» Льюиса Хэмилтона.

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