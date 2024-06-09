«Одна хорошая квалификация». Жак Вильнёв не собирается извиняться перед Риккардо

Чемпион Формулы-1 1997 года, в этот уикенд эксперт Sky Sports Жак Вильнёв считает, что ему не стоит извиняться за свою критику в адрес Даниэля Риккардо только лишь потому, что тот провёл хорошую квалификацию на Гран-при Канады.

«Ему нужна была встряска, давление, и это принесло свои плоды. Да, он сработал хорошо, машина ему подходит на этой трассе, а когда у вас есть машина, которая вам подходит, вы выступаете на пределе своих возможностей.

Это была хорошая квалификация. Если он сможет до конца так провести этот уикенд, а затем ещё четыре, пять, шесть таких же, тогда мы поймём, что с ним всё в порядке. Но, как он сам сказал ранее, в этом году ему не хватает стабильности.

Сегодня у него была хорошая квалификация, но ему нужно продолжать в том же духе», — сказал Вильнёв в эфире Sky Sports.