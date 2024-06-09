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Фредерик Вассёр: в гонке всё будет иначе, чем в квалификации

Фредерик Вассёр: в гонке всё будет иначе, чем в квалификации
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Руководитель команды «Феррари» Фредерик Вассёр признал, что квалификационные результаты не оправдали его ожиданий, но он с уверенностью смотрит на предстоящую гонку.

«Всё получилось не так, как мы ожидали. У нас были большие проблемы с шинами. Не у нас одних, конечно, но это не утешает. Расселл, например, завоевал поул на использованных шинах, а мы так и не смогли собрать всё воедино.

Давайте сосредоточимся на гонке. В пятницу наш гоночный темп был хорошим, так что в воскресенье всё будет иначе. Но нам нужно лучше поработать над шинным аспектом перед следующими гонками», — приводит слова Вассёра Sky Sports.

Напомним, обе машины «Феррари» не прошли в третий сегмент квалификации Гран-при Канады. Монегаск Шарль Леклер показал 11-й результат, а испанец Карлос Сайнс – 12-й.

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