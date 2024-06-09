«Увеличить прижимную силу довольно легко». В ФИА развеяли опасения о новом регламенте

В Международной автомобильной федерации ответили на опасения по поводу нового регламента Формулы-1 2026 года.

Директор формульных соревнований ФИА Николас Томбасис настаивает, что ещё рано делать выводы о том, какие характеристики будут у новых машин, и ещё есть время изменить ограничения и нормы.

«Я понимаю все эти опасения, потому что люди окинули первым взглядом проект правил на листе бумаги и делают выводы на основе того, что они увидели.

Мы, как и все, хотим добиться наилучших характеристик машин, и именно поэтому мы для начала установили достаточно низкую планку, чтобы затем наращивать её в сотрудничестве с командами.

Увеличить прижимную силу этих машин на самом деле довольно легко, если у вас есть свобода регулирования ограничений, и это именно то, что мы собираемся сделать.

Поэтому я понимаю эти комментарии. Но я не разделяю опасения, что эти машины будут не быстрее, чем Формула-2, или что-то в этом роде. Это будет на 100% решено на последних этапах подготовки», — приводит слова Томбасиса издание RacingNews365.

Томбасис также подтвердил, что проект регламента будет представлен Всемирному совету по автоспорту во вторник, и ожидается, что он будет одобрен к концу месяца.

Окончательный проект регламента будет утверждён Всемирным советом в декабре.