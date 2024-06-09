Жак Вильнёв подозревает, что Хэмилтон утратил спортивную злость

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв считает, что Льюису Хэмилтону не хватает прежней спортивной злости за рулём болида, но переход в «Феррари» может вновь разбудить это чувство в семикратном чемпионе мира.

«Знаете, если другой гонщик опережает вас или делает свою работу лучше, а вы скоро уходите, то это нормально. Ты должен просто смириться с решением, которое принял ранее.

И, похоже, что у Льюиса больше нет той злости, которая была у него в прошлом, но надеюсь, он вновь обретёт её в «Феррари». Ему нужна смена обстановки, чтобы снова воспрянуть духом. Но «Мерседес» не помогает в этом Льюису. Если в «Макларене» всегда занижают ожидания, а потом радуются тому, что превзошли их, то в «Мерседесе» делают ровно наоборот. Перед уикендом они говорят: «О, теперь будет лучше», но в итоге этого не видно», — приводит слова Вильнёва издание Planet F1.