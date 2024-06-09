«Буду говорить, что хочу». Леклер отказался следовать указаниям пресс-службы «Феррари»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер отказался следовать указаниям пресс-службы «Феррари» во время общения с журналистами после квалификации Гран-при Канады.

26-летний монегаск вышел в пресс-зону в паддоке Автодрома имени Жиля Вильнёва (Монреаль) после того, как не прошёл в третий сегмент квалификации Гран-при Канады, заняв в ней 11-е место. Сотрудница пресс-службы показала гонщику инструкции на телефоне, он их прочитал и тихим голосом ответил: «Буду говорить, что хочу».

Отметим, что перед этим гоночным уикендом многие называли «Феррари» фаворитом Гран-при Канады, но дела у итальянской команды не пошли. В квалификации и Шарль Леклер, и Карлос Сайнс не вышли из второго сегмента. Монегаск занял 11-е место, а испанец — 12-е.

Напомним, пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл прошлый этап сезона-2024 – Гран-при Монако.