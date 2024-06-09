Хорнер опроверг заявления «Мерседеса», что обновления RB20 ухудшили машину

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер опроверг заявление технического директора «Мерседеса» Джеймса Эллисона, что последние обновления не улучшили, а ухудшили характеристики машины RB20.

«Нет, абсолютно нет. Все обновления, которые были внедрены, взаимосвязаны и заняли своё место в машине. Такие слухи не редкость. В пелотоне сейчас очень много машин, похожих на нашу, и я считаю, что это здоровая конкуренция.

Мы должны продолжать работать на максимуме, чтобы оставаться впереди, и поэтому все в команде, каждый член нашей команды прекрасно осознают это и усердно работают.

Да, «Мерседесы» были быстры. Они всегда быстры на трассах со свежим асфальтом. Но если смотреть в целом на оставшуюся часть сезона, то мы больше сосредоточены на «Феррари» и «Макларене», чем на «Мерседесе». Но посмотрим, чем всё обернётся», — приводит слова Хорнера Sky Sports.