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Для Ландо Норриса создали джип с печью для пиццы

Для Ландо Норриса создали джип с печью для пиццы
Land Rover Defender Ландо Норриса
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Британская компания Retro Automotive, которая специализируется на создании необычных версий внедорожников Land Rover Defender, показала автомобиль, построенный для пилота «Макларена» в Формуле-1 Ландо Норриса.

Печь для пиццы в кузове автомобиля Ландо Норриса

Печь для пиццы в кузове автомобиля Ландо Норриса

Фото: Retro Automotive

Главной особенностью машины, построенной по заказу пилота, является печь для пиццы, которая расположена в кузове. Кроме того, автомобиль получил переделанный кузов без крыши и более широкими крыльями, а также укомплектован внедорожными шинами.

Land Rover Defender Ландо Норриса

Land Rover Defender Ландо Норриса

Фото: Retro Automotive

Построена эта машина на базе модели Defender 90, реставрация которой потребовала более тысячи человеко-часов. Под капотом у неё 3,9-литровый двигатель V8, однако мощность силовой установки и скорость автомобиля не сообщаются. Также неизвестна цена такого автомобиля.

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