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«Мир очень суров к нему». Босс «Уильямса» Ваулз — об Эстебане Оконе

«Мир очень суров к нему». Босс «Уильямса» Ваулз — об Эстебане Оконе
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Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз считает, что Эстебан Окон не заслуживает такой огромной критики, которой он зачастую подвергается со стороны прессы и болельщиков Формулы-1.

«Я знаю Эстебана уже около 10 лет. Я ранее работал с ним и позвонил ему после Монако.

По моему мнению, мир очень суров по отношению к нему. Эстебан очень, очень быстр. Настолько быстр, что был практически на одном уровне с Фернандо Алонсо в квалификациях, когда они были напарниками.

Это важно и означает, что он заслуживает места в Формуле-1», — приводит слова Ваулза Canal Plus.

Напомним, команда «Альпин» решила не продлевать контракт с 27-летним Эстебаном Оконом и у него пока нет места в пелотоне Формулы-1 на следующий год.

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