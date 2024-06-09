Переса не беспокоят разговоры, что его якобы подписали вторым номером для Ферстаппена

Серхио Перес заявил, что его не беспокоят утверждения, что «Ред Булл» держит его в своём составе только лишь потому, что он удобный и неопасный напарник для Макса Ферстаппена.

«Единственное, что меня интересует, это опустить визор шлема и сделать всё, что в моих силах.

Когда я уйду на пенсию, для меня будут иметь значение только мои результаты и достижения, а не то, что обо мне думают люди. У каждого своё мнение», — приводит слова Переса издание Grand Prix.

Напомним, между этапами в Монако и Канаде «Ред Булл» продлил контракт с 34-летним Серхио Пересом на два года, объяснив своё решение необходимостью сохранить преемственность и стабильность в команде.

На данный момент «Ред Булл» лидирует в зачёте Кубка конструкторов. Перес занимает пятое место в личном зачёте чемпионата, уступая своему напарнику по команде Максу Ферстаппену 62 очка.