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В США Dodge Viper превратили во внедорожник

В США Dodge Viper превратили во внедорожник
Переделанный во внедорожник Dodge Viper
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Блогер Супер Быстрый Мэтт переделал спорткар Dodge Viper во внедорожник и опубликовал видео о создании и тестах необычного автомобиля в условиях бездорожья.

Права на видео принадлежат SuperfastMatt. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале SuperfastMatt.

Проект создан на базе Dodge Viper первого поколения, выпускавшегося в 1990-х годах. Чтобы переделать спорткар во внедорожник, Мэтту пришлось заменить подвеску машины на мост с Jeep Wrangler Rubicon, установить пружины с большим ходом и соответствующие шины. Под капотом у автомобиля остался 8-литровый двигатель V10, совмещённый с оригинальной 6-ступенчатой трансмиссией Tremec T-56.

Напомним, ранее американский тюнер Уэстен Чамплин превратил Dodge Challenge во внедорожник мощностью 707 лошадиных сил, а студия BorromeodeSilva представила Ford Mustang 1968 года повышенной проходимости с открытым верхом.

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