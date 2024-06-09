Эдди Джордан: не верю, что Хэмилтон переходит в «Феррари» из-за денег

Бывший владелец одноимённой команды Формулы-1 Эдди Джордан высказался о возможных причинах, побудивших семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона покинуть «Мерседес» и перейти в «Феррари».

«Думаю, что в «Мерседесе» его харизма пропала. Ему нужен новый дом. Льюис именно поэтому решил перейти в «Феррари», он хочет вновь найти себя прежнего.

Честно говоря, я не верю, что это связано с контрактами или деньгами. Думаю, он чувствует, что хочет завершить свою карьеру в «Феррари», потому что это волшебное место и он намерен обосноваться там в Италии насовсем, и я его понимаю.

Он хочет выучить итальянский язык, и это очень важно, потому что без этого вы не станете своим в «Феррари», — сказал Джордан в выпуске подкаста Formula For Success.