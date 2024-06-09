Хельмут Марко поделился ожиданиями от гонки в Монреале

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о предстоящей гонке Гран-при Канады, которая состоится сегодня, 9 июня, в Монреале.

«Мы избавились от слабых мест, и, как по мне, у нас хорошая настройка на гонку, даже если пойдёт дождь. «Мерседес» на пару километров в час быстрее на прямых, а это означает, что обгоны возможны, но это не будет легко.

Надеюсь, что износ шин в гонке будет меньше, Макс отлично умеет читать гонку. Он знает, когда атаковать и когда нужно не перегружать шины. Надеюсь, что мы будем соревноваться за лидерство», — приводит слова Марко издание Racingnews365.

Напомним, старт гонки Гран-при Канады запланирован на 21:00 мск, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.