Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Окон заявил, что его машина в Канаде тяжелее, чем у Гасли

Окон заявил, что его машина в Канаде тяжелее, чем у Гасли
Комментарии

Пилот «Альпин» француз Эстебан Окон, комментируя 18-е место в квалификации Гран-при Канады, заявил, что его машина в этот уикенд тяжелее, чем у его напарника и соотечественника Пьера Гасли.

«В этот уикенд в квалификации было слишком много вещей, которые пошли не так. В начале круга был трафик, шины не были подготовлены правильно. Из-за трафика на круге я потерял десятую, и это нехорошо, когда всё настолько конкурентно.

Пару уикендов у нас разница в весе, но скоро произойдут изменения, и что-то будет поставлено на машину Пьера. На данный момент это вносит свой вклад в результат дня. Именно поэтому мы не смогли пройти дальше», — сказал Окон на пресс-конференции.

Материалы по теме
Расселл завоевал поул на Гран-при Канады, Ферстаппен с таким же временем — второй

Самые памятные Гран-при Канады Формулы-1

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android