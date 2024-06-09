Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Опубликована финальная стартовая решётка ГП Канады, «Кик-Заубер» стартует с пит-лейна

Опубликована финальная стартовая решётка ГП Канады, «Кик-Заубер» стартует с пит-лейна
Аудио-версия:
Комментарии

Стала известна окончательная стартовая решётка гонки Гран-при Канады, которая состоится сегодня, 9 июня, в Монреале.

Формула-1. Гран-при Канады. Стартовая решётка:

1. Джордж Расселл («Мерседес»).
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
3. Ландо Норрис («Макларен»).
4. Оскар Пиастри («Макларен»).
5. Даниэль Риккардо («РБ»).
6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).
8. Юки Цунода («РБ»).
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).
10. Александер Албон («Уильямс»).
11. Шарль Леклер («Феррари»).
12. Карлос Сайнс («Феррари»).
13. Логан Сарджент («Уильямс»).
14. Кевин Магнуссен («Хаас»).
15. Пьер Гасли («Альпин»).
16. Серхио Перес («Ред Булл»).
17. Нико Хюлькенберг («Хаас»).
18. Эстебан Окон («Альпин»).
Валттери Боттас («Кик-Заубер»), Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») – старт с пит-лейна.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки Гран-при Канады, старт которой запланирован на 21:00 мск.

Материалы по теме
Сможет ли «Мерседес» удержать первое место, а «Феррари» — прорваться? ГП Канады — LIVE!
Live
Сможет ли «Мерседес» удержать первое место, а «Феррари» — прорваться? ГП Канады — LIVE!
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android