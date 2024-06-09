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Опубликована финальная стартовая решётка ГП Канады, «Кик-Заубер» стартует с пит-лейна

Стала известна окончательная стартовая решётка гонки Гран-при Канады, которая состоится сегодня, 9 июня, в Монреале.

Формула-1. Гран-при Канады. Стартовая решётка:

1. Джордж Расселл («Мерседес»).

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

3. Ландо Норрис («Макларен»).

4. Оскар Пиастри («Макларен»).

5. Даниэль Риккардо («РБ»).

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

8. Юки Цунода («РБ»).

9. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

10. Александер Албон («Уильямс»).

11. Шарль Леклер («Феррари»).

12. Карлос Сайнс («Феррари»).

13. Логан Сарджент («Уильямс»).

14. Кевин Магнуссен («Хаас»).

15. Пьер Гасли («Альпин»).

16. Серхио Перес («Ред Булл»).

17. Нико Хюлькенберг («Хаас»).

18. Эстебан Окон («Альпин»).

Валттери Боттас («Кик-Заубер»), Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») – старт с пит-лейна.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки Гран-при Канады, старт которой запланирован на 21:00 мск.